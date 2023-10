Jannik Sinner ha vinto il ‘China Open‘, torneo Atp 500 a Pechino, battendo Daniil Medvedev, n.3 al mondo, col punteggio di 7-6, 7-6.

Jannik Sinner vince il China Open: battuto Medvedev

L’azzurro ha ottenuto il suo primo successo in sette incontri con il russo e ha conquistato il suo nono titolo sul circuito Atp. Con la vittoria ieri in semifinale su Carlos Alcaraz, Sinner si è già assicurato la quarta posizione del ranking, proprio alle spalle di Medvedev.

L’incoronazione più bella, quella di Panatta: il mitico Adriano è solo contento del fatto che Sinner ieri avesse raggiunto la posizione di numero 4 del mondo, traguardo mai eguagliato in Italia se non proprio da Panatta.

Panatta: “Ha preso a pallate Alcaraz”

“Sinner ha battuto, anzi ha preso proprio a ‘pallate’ Alcaraz a Pechino ed è in finale, ma soprattutto ha raggiunto il n.4 della classifica mondiale, come feci io tanti anni fa, e mi ha eguagliato. Non ci crederete ma sono molto contento, per lui perché è un bravissimo tennista e mi dicono che è anche un bravissimo ragazzo e finalmente non mi chiamerete più”.

Così Adriano Panatta in un video messaggio postato sul proprio profilo Twitter. “Adesso, quando lui mi supererà, perché lo farà sicuramente, dico già adesso che sarò ancora più contento, per cui tanti auguri a Sinner e tanti auguri al tennis italiano”, ha concluso Panatta.