La nuova Italia di Spalletti nella tana dei leoni dell’Inghilterra a Wembley

Azzurri a Wembley, il tempio del calcio: la Nazionale di Spalletti torna ancora in campo per un’altra partita di qualificazione all’Europeo 2024 che si disputerà in Germania. Dopo il match “leggero” di sabato a Bari contro Malta, ecco il match “pesante” di Londra. Partita di ben altro livello. Perché, è vero, l’Inghilterra di fatto è già qualificata e che resta un solo posto tra Italia e Ucraina. Ma è altrettanto vero che i leoni di Wembley sono intenzionati a riscattare l’onta della sconfitta interna nella finale dell’Europeo 2021 (11 luglio). Quella sconfitta(4-3 dopo i calci di rigore) brucia ancora. Di quella formazione del 2021 sono rimasti 3 titolari: Donnarumma, Di Lorenzo, Barella. Ci sarebbero altri 2 giocatori, Chiesa e Immobile, ma sono entrambi infortunati.

La partita storia dell’11 luglio 2021

La partita si disputò a Wembley. Si giocarono i tempi regolari e supplementari. E dopo 120’ (1-1) il risultato finale fu di 4-3 dopo i calci di rigore. Per l’Italia segnarono Berardi, Bonucci, Bernardeschi. Fallirono dal dischetto Belotti e Jorginho: tiri entrambi paratidal poderoso Pickford. L’Italia si laureò campione d’Europa dopo 51 anni. Mattatori di quella partita sono stati il portiere Donnarumma che ha parato 2 rigori, Bonucci autore di un gol e un monumentale Chiellini. Oltre al citato trio è il caso di ricordare la presenza di Cristante (convocato anche da Spalletti) che con i suoi inserimenti in verticale diede molto fastidio alla difesa inglese. Berardi e Locatelli non hanno lasciato un gran segno soprattutto Berardi che però ha segnato con freddezza il suo rigore.

Probabile Formazione scelta da Spalletti

Spalletti all’ultimo allenamento a Coverciano ha provato diversi giocatori col solito modulo 4-3-3. Probabile una piccola rivoluzione rispetto alla gara con Malta. Tre sole certezze: Donnarumma, Berardi, Barella. Dunque 7 uomini nuovi a Wembley. L’11 di partenza: Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. Dunque in difesa la novità assoluta è Udogie; davanti a Donnarumma tornano Di Lorenzo, Acerbi e Scalvini. A centro campo toccherà a Cristante prendere i compiti di regia di Locatelli. In avanti Spalletti schiera il centravanti di riferimento Scamacca. A sinistra El Shaarawy sembra favorito su Raspadori.

Occhio al fenomeno Bellingham

È il nuovo talento cristallino della formazione inglese. Con i leoni di Wembley ha giocato un Mondiale e un Europeo. Attualmente gioca nel Real Madrid come tuttocampista. Per molti osservatori è probabilmente il più forte trequartista del mondo. Ha solo 21 anni, appena compiuti, ma gioca già da veterano. Per fermarlo Spalletti ha studiato una rete di tre giocatori: Cristante, Di Lorenzo e Barrella. Basterà?