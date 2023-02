Capolavoro di Marta Bassino sulle nevi del Monte Bianco. Ha trionfato nel SuperG regalando all’Italia il secondo oro ai Mondiali di sci alpino sulle mitiche piste di Courchevel/Meribel. Gara perfetta. Podio completato dalla americana Shiffrin (+0.11) e dalla norvegese Lie (+0.33). In evidenza le altre persone tre azzurre: Brignone (8), Goggia (11), Curtoni (15). La valanga rosa c’è.

“Ho tremato fino alla fine”

Marta è l’immagine della felicità. Raccoglie l’abbraccio delle colleghe e confida ai cronisti: “Sono senza parole, questo è il coronamento di un grande lavoro. Ma ho tremato fino alla fine, sopra mi davano tutte mezzo secondo. Non era facile recupero. È stato un patimento ma ora sono felice. Devo ancora realizzare bene, sono su di giri. È bellissimo. La mia prima vittoria in SuperG ai Momdiali. È incredibile. Ho solo pensato di sciare come so, la differenza l’ha fatta il voler spingere a tutte le curve. Il parallelo era stato bello, ma oggi è una vittoria forte e incredibile. Mi è spiaciuto per lunedì ma ho deciso di voltare pagina. Al Mondiale è inutile guardarsi indietro e avere rimpianti. Ho sbagliato ma ho cercato di avere sensazioni positive per oggi. Bello esserci riuscita.”

Italia prima nel medagliere con due ori

Con le vittorie di Federica Brignone (combinata) e di Marta Bassino (SuperG) l’Italia è al comando del medagliere, davanti alla Francia ( un oro) e la Svizzera con gli USA ( un argento). Seguono Austria e Norvegia. È il caso di ricordare che la combinata maschile è stata vinta Pinturault. Podio completato da 2 austriaci: Schwarz e Haaser.

Le quattro moschettiere

La valanga rosa fa leva su quattro fantastiche azzurre. In rigoroso ordine alfabetico: