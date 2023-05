Milan-Inter, dove vedere il derby di Champions in streaming e in tv

Milan-Inter sarà l’andata della semifinale di Champions League. Il match si giocherà a San Siro questa sera, 10 maggio, fischio di inizio alle 21. Sarà il terzo derby milanese nelle competizioni Uefa per club. Il Milan ha prevalso in entrambi i precedenti: nelle semifinali del 2002/03 ai gol in trasferta e ai quarti di finale del 2004/05 (2-0 all’andata e vittoria a tavolino nel ritorno).

Dove vedere Milan-Inter in streaming e diretta tv

Ma dove si potrà vedere il derby Milan-Inter in tv? Per seguire la partita ci sarà lo streaming su Amazon Prime Video e la possibilità di vedere il derby in chiaro sul canale Tv8 del digitale terrestre.

L’app Prime Video di Amazon è disponibile, oltreché per chi in possesso di smartphone di ultima generazione (iOS, Android), anche per i clienti Sky tramite Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime. Su TimVision Box, Now Smart Stick, Nokia Streaming Box, Nvidia Shield, Amazon Fire Stick, Google Chromecast con Google TV e Xiaomi Mi Box S sempre per chi ha sottoscritto un abbonamento con Prime.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.