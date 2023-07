Mondiali di calcio femminile, l’Italia batte l’Argentina all’esordio: il gol vincente della Girelli

Buona la prima delle azzurre, battuta l’Argentina (1-0) all’esordio ai Mondiali di calcio femminile. Ad Auckland (Nuova Zelanda) l’Italia della ct Bertolini, con una prova energica e sapientemente corale, ha agguantato la vittoria all’87esimo con un gran colpo di testa di Cristiana Girelli, attaccante della Juventus, entrata da cinque minuti, in sostituzione della sedicenne Giulia Dragoni. Ai microfoni Rai detto: ”Dedico la vittoria a mia madre. Sì, è stato un esordio molto importante. Ci stiamo divertendo. Adesso avanti con i piedi per terra. Stiamo concentrate ma il girone e’molto difficile. Ma sono convinta che la squadra farà vedere quanto mostrato nell’ultimo mese di preparazione. Ognuna di noi sa benissimo cosa vuol dire essere qui’, c’è grande consapevolezza “.

Italia-Argentina, un match molto intenso

La gara è stata una battaglia. Tanta l’aggressività e i cartellini gialli. L’arbitro Borjas (Honduras) è stata inesorabile, ha fischiato molto, anche troppo. L’Italia si è vista annullare 2 gol nel primo tempo per un fuorigioco millimetrico ( Caruso e Giacinti) ma ha saputo ribaltare l’equilibrio in campo con una giocata perfetta: cross da sinistra di Boattin e stacco a centro area della 33enne Girelli che ha così messo a segno il 54esimo gol in nazionale eguagliando il primato di Carolina Morace. Poi negli 8 minuti di recupero Francesca Durante, portiere dell’Inter, ha con una prodezza salvato la porta e la partita. Buona la formazione di partenza e indovinate le sostituzioni nella ripresa con l’ingresso della Greggi al posto della Caruso, la Cantore al posto della Giacinti e la Girelli al posto della mezzala Giulia Dragoni, milanese, prima straniera nella Masia del Barcellona.

La felicità della ct Milena Bertolini

A fine gara Milena Bertolini ha esultato con moderazione:” Siamo felici, sappiamo come sia importante iniziare bene e sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, come poi effettivamente è stato visto, una partita in equilibrio fino all’ultimo ma alla fine abbiamo meritato la vittoria. La mossa Girelli? Cristiana è un valore aggiunto di questa squadra. Un capitano. C’è sempre. Quando entra sa cosa fare e lo sa fare benissimo “. Ha poi reso omaggio sulle giovani Dragoni e Beccari:” Sono state brave, abbiamo avuto un po’ di difficoltà all’inizio per l’impatto emotivo, ma hanno fatto bene entrambe. Se sono qua è perché hanno qualità. Ora ci godiamo questa vittoria è poi ci metteremo a lavorare per la prossima”.