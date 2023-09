Nazionale di calcio, ha avuto inizio ufficialmente a Coverciano l’avventura di Luciano Spalletti da ct della Nazionale di calcio.

Fissato il programma: domenica 3 settembre raduno a Coverciano (fino a venerdì). Poi le due partite delle qualificazioni a Euro 2024: il 9 settembre a Skopje con la Macedonia del Nord e il 12 settembre a Milano con l’Ucraina.

Seguiranno in ottobre altri due incontri ufficiali: a Bari (14) con Malta e a Wembley (17) con l’Inghiltterra. Ultimi due match a novembre: a Roma (17) con la Macedonia del Nord e il 20 in Ucraina.

Spalletti è stato presentato in un sabato ricco di buone sensazioni. Il nuovo CT si è dichiarato emozionato e orgoglioso di allenare l’Italia. Ha detto che vuole stabilire un feeling immediato col gruppo, e che non sarà schiavo o prigioniero di alcun modulo. Obiettivo? Tirare fuori 6 punti dal doppio impegno con Macedonia e Ucraina.

Il compito non è facile: Spalletti ha assunto il comando dell’Italia dopo la sosta estiva senza rodaggio e con scarsi margini di errore.

I 29 AZZURRI CONVOCATI IN NAZIONALE

Il neo CT azzurro ha diramato la lista di 29 calciatori per il doppio impegno italiano nel percorso di qualificazioni agli europei 2024. Il gruppo non è senza novità. C’è un esordiente, il difensore della Lazio Nicolò Casale. Tornano a far parte della Nazionale 4 giocatori già collaudati: Zaccagni, Biraghi, Mancini, Locatelli. Zaniolo e l’iCloud-argentino Retegui fanno parte degli attaccanti. Assenti Jorginho e Verratti.

Ecco la lista:

PORTIERI – Donnarumma (PSG), Meret ( Napoli) Provedel ( Lazio), Vicario ( Tottenham).

DIFENSORI- Bastoni(Inter), Biraghi (Fiorentina), Casale ( Lazio), Darmian (Inter), Di Lorenzo ( Napoli), Dimarco (Inter), Mancini (Roma), Romagnoli ( Lazio), Scalvini ( Atalanta), Spinazzola ( Roma).

CENTROCAMPISTI – Barella ( Inter), Cristante ( Roma), Frattesi (Inter), Locatelli ( Juventus), Pellegrini ( Roma), Pessina ( Monza), Tonali (Newcastle).

ATTACCANTI – Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds), Immobile ( Lazio), Politano ( Napoli), Raspadori (Napoli), Retegui ( Genoa), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Aston Villa).

LE PAROLE IN CONFERENZA

Spalletti ha detto in conferenza a Coverciano: ”Grazie alla Federazione e al presidente Gravina per avermi dato questo incarico. Sono stati giorni intensi in cui mi sono state date tante cose per darmi gli strumenti per svolgere il mio ruolo.

“Ho passato tantissimo tempo qui a Coverciano, l’università del calcio; ma essere qui come CT della nazionale è una emozione indescrivibile è un sogno che parte da lontano. Spero di far rinascere quel sogno di poter portare con orgoglio la bandiera italiana a festeggiare con tutte le migliaia di bambini che guardano la Nazionale.

“Napoli? È stata una esperienza bellissima. La città, i tifosi e la squadra sono stati qualcosa di travolgente, più di quanto uno possa aspettarsi. Ho un ricordo bellissimo ovviamente, ma per quanto riguarda la clausola niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la decisione corretta. Ci sono delle cose da mettere a posto. Stanno lavorando gli avvocati e spero si arrivi il più velocemente possibile alla migliore soluzione per entrambe le parti”.