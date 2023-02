Super Bowl spaziale nella notte italiana. Miniera di emozioni. Ha vinto il Kansas City che a 8 secondi dal termine ha mandato ko il Philadelphia con un calcio trasformato da Butker (38-35). Show di Rihanna nell’intervallo, tutta vestita di rosso per rivelare una sorpresa: il pancione. La pop star delle Barbados aspetta il suo secondo figlio insieme al rapper ASAP Rocky. Spot pubblicitario elettrizzante per Indiana Jones e la Ruota del destino, il quinto film della celebre serie cinematografica. Harrison Ford è addirittura parso ringiovanito. E poi Zoolander è tornato a mostrarsi per l’occasione (spot molto bello). Ha “bucato” la Monddovisione il Ram 1500 Rev, il pick-up elettrico che fa sognare gli yankee. Pubblico in delirio , mezzo mondo incollato alla Tv (110 milioni soltanto negli States), scenografie sontuose, milionarie, fantasiose.

Match molto equilibrato

Match molto equilibrato sbloccato solo sulla linea d’arrivo. Tanti però i rimpianti per gli Eagles che hanno dominato il primo tempo non riuscendo però a concretizzare la superiorità vista in campo fino a quel momento. La compagine di coach Siriani è arrivata all’intervallo con un vantaggio di sole 10 lunghezze, non abbastanza per mandare KO gli Chiefs che dal terzo quarto hanno alzato il livello in difesa permettendo così alla copia Mahomes- Kelce di ribaltare il risultato e portare Kansas City addirittura in vantaggio di 8 punti a metà dell’ultimo quarto.

Philadelphia, ancora trascinata da Hurts ( autore di tre touch down) è riuscita a tornare sotto e pareggiare i conti portandosi sul 35 pari. Ma il match non ha smesso di regalare emozioni con un finale trilling firmato da Harrison Butker. Il Kansas City Chiefs si è così laureato campione del mondo di football americano per la terza volta nella sua storia.

Rihanna show in rosso

Rihanna, show in rosso. Vestita con una tuta con un corpetto scultura, con sneakers in nuance, la pop star ha lasciato il segno. Non solo grazie alla sua eccezionale esibizione ma anche perché è stata la prima volta che la pausa tra il secondo è il terzo tempo del mitico match è stata sponsorizzata da Apple Music.

Rihanna ha centrato il suo obiettivo che era quello di rappresentare gli immigrati, il suo paese (Barbados) e le donne nere di tutto il Mondo. Un quarto d’ora di adrenalina pura con i successi della pop star tornata dopo 7 anni di assenza sulle scene musicali. Aveva spiegato alla vigilia:” Non salgo sul palco da 7 anni ma c’è qualcosa di esaltante in questa sfida. Ed è importante per me farlo quest’anno. È importante soprattutto che mio figlio lo veda”. La cantante ha riscosso molto successo elogiata anche dalla premier Mia Mottley del Paese caraibico. Ha riassunto in 13minuti effettivi 17 anni di carriera.