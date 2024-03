Chi è Carlo Mezzano, marito di Minnie Minoprio: età, lavoro, come si sono conosciuti

Carlo Mezzano è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona“, il programma condotto da Caterina Balivo. Il musicista e imprenditore sarà presente in puntata insieme alla moglie, la cantante Minnie Minoprio. I due, che celebrano quest’anno 40 anni di matrimonio, ci faranno fare un viaggio nel tempo attraverso le loro carriere e le loro vite.

Carlo Mezzano è nato a Manduria, in provincia di Taranto, nel 1949, e ha 74 anni. Poco si sa della sua giovinezza e dei suoi primi anni di vita, poiché Mezzano ha sempre preferito mantenere un profilo basso rispetto alla sua vita personale. La vera passione di Carlo Mezzano è la musica. Sin da giovane, ha coltivato il suo talento musicale, diventando un abile musicista e un’apprezzata voce nel panorama musicale italiano. Tuttavia, la sua fama non si limita solo alla sua abilità musicale, poiché Mezzano è anche un imprenditore di grande successo.

Nel 1987, insieme alla sua compagna Minnie Minoprio, Carlo Mezzano ha aperto il celebre Cotton Club a Roma. Questo locale, rinomato per la sua atmosfera vintage e la sua eccellente musica dal vivo, è diventato un punto di riferimento per gli amanti della buona musica e della cultura jazz nella capitale italiana.

Successivamente, Mezzano ha ampliato la sua attività con l’apertura del Birdland Hotel, un elegante Bed & Breakfast situato a Castelnuovo di Porto, nei pressi di Roma. Questa nuova impresa, realizzata sempre in collaborazione con Minnie Minoprio, ha rappresentato un ulteriore successo per la coppia.

La storia d’amore tra Minnie Minoprio e Carlo Mezzano dura da 50 anni, e 40 di matrimonio. Minnie Minoprio, parlando dell’incontro con il marito Carlo Mezzano ha detto in diverse interviste nel corso degli anni:

Insomma, una storia d’amore clandestina quella vissuta inizialmente dalla coppia come ha raccontato il musicista stesso:

“Noi ci incontravamo di nascosto a Roma. Con Minnie non si poteva andare in giro perché era conosciuta. Un giorno sono arrivato a Roma e lei mi disse ‘Andiamo che ho una sorpresa per te’. Andiamo in un residence e mi dice ‘Ho lasciato casa’. Lei mi disse ‘Fai la tua vita, questa è una mia scelta”.