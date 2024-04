Iva Zanicchi è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”. Tra le più famose cantanti della nostra musica, si è poi reinventata conduttrice di successo. Iva Zanicchi sarà in studio nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare qualcosa in più sul suo percorso artistico e non solo. Scopriamo quanti anni ha Iva Zanicchi, le sue origini, la sua carriera e la sua vita privata.

Iva Zanicchi età, biografia e carriera

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio del 1940 a Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia. Ha 84 anni. A fine anni ’50 inizia a fare i primi provini canori e, dopo una prima apparizione in tv per lo show “Campanile sera” con Mike Bongiorno, tour nelle balere e concorsi, nel 1962, su incoraggiamento di Gianni Ravera, si iscrive al Festival Nazionale per voci nuove di Castrocaro, dove arriva seconda. Il suo debutto al Festival di Sanremo nel 1965 con “I tuoi anni più belli” è stato solo l’inizio di una carriera straordinaria.

Su dieci partecipazioni al Festival di Sanremo, la Zanicchi è riuscita a vincere tre volte: nel 1967 con il brano Non pensare a me; nel 1969 con Zingara; nel 1974 vince il Festival con la canzone Ciao cara come stai?. Grazie alle tre vittorie al Festival, la Zanicchi è diventata la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione. Nel 2022 partecipa al Festival con il brano Voglio amarti.

Nel 1987 le viene affidata la conduzione del programma Ok il prezzo è giusto!. Sotto la conduzione della Zanicchi il programma prosegue il suo grande successo di pubblico, tanto che vi rimarrà fino al 2000.Dal 1993 al 1995 la cantante è ospite fissa della trasmissione Buona Domenica di Canale 5. Nel 2021 conduce D’Iva, un programma musicale diviso in due serate evento.

Iva Zanicchi ha conquistato il pubblico internazionale con tournee di successo in tutto il mondo, dalla Francia agli Stati Uniti, dall’Argentina all’Australia. Si è esibita in luoghi iconici come il Madison Square Garden di New York e l’Olympia di Parigi.

La politica

Nel 1999 ha deciso di entrare in politica, candidandosi con Forza Italia alle elezioni europee. Non eletta, riesce ad entrare in parlamento nel maggio 2008, subentrando a Mario Mantovani. Viene rieletta nel 2009 al Parlamento europeo per Il Popolo della Libertà. Ricandidata nel 2014 con Forza Italia ma non eletta, decide di lasciare la politica.

Vita privata

La cantante è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967. Dal 1986 il compagno della Zanicchi è il produttore Fausto Pinna. La Zanicchi vive a Lesmo, in provincia di Monza.

La cantante ha posato per PlayBoy, ma ha poi rivelato di essersi pentita di quegli scatti. E’ soprannominata l’Aquila di Ligonchio e definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana.

La battaglia contro il Covid

Iva Zanicchi ha avuto il Covid nel 2021. La cantante ha detto di avere ancora dei dolori non provocati dall’età ma bensì dalla malattia. A causa di questa terribile malattia ha perso il fratello. A dicembre ha detto di non sentire il profumo del brodo. Ha poi raccontato che la sorella di 85 anni è stata contagiata dalla variante Delta e di essersi salvata grazie al vaccino. Per questa ragione la Zanicchi si dice favorelvole alla vaccinazione obbligatoria.