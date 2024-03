I Cugini di Campagna sono tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16,30. Il celebre gruppo musicale pop italiano ha attraversato diverse fasi e cambiamenti nel corso degli anni, ma ha continuato a rimanere una presenza significativa nella scena musicale italiana. Vediamo più nel dettaglio chi sono i membri del gruppo, la loro carriera, la vita privata e le controversie che li hanno visti protagonisti.

Cugini di Campagna età, chi sono, i nomi

Attualmente, la formazione dei Cugini di Campagna vede la presenza dei membri storici Ivano “Poppi” Michetti e Silvano Michetti, rispettivamente chitarrista, bassista e batterista. A loro si sono uniti nel corso del tempo Tiziano Leonardi alle tastiere e Nicolino “Nick” Luciani alla voce e alle tastiere.

Ivano e Silvano Michetti, che sono gemelli, sono nati a Roma l’11 febbraio del 1947 e hanno 77 anni. Nicolino “Nick” Luciani ha 54 anni (Roma il 2 giugno del 1970) il più giovane del complesso è Tiziano Leonardi, 40 anni (nato a Civitavecchia il 17 marzo del 1984. Il gruppo si è formato nel 1970 su iniziativa di Silvano Michetti. Volevano fare musica folk, da qui il nome ‘Cugini di Campagna’ e infatti il loro primo brano è stato ‘Il ballo di Peppe’. Ma il loro primo brano di successo è stato ‘Anima mia’ qualche anno dopo.

I Cugini di Campagna hanno vissuto il loro periodo d’oro tra il 1973 e il 1977, producendo successi indimenticabili come “Anima Mia”, “Un’altra donna”, “Innamorata”, “Preghiera” e “È lei”. Il gruppo ha continuato a sfornare hit fino al 1994 e ha portato la propria musica in tour in tutto il mondo. La loro carriera è stata caratterizzata anche da numerose partecipazioni a programmi televisivi di grande risonanza. Il gruppo ha calcato i palcoscenici di trasmissioni iconiche come “I migliori anni” su Rai 1 e “Premiata Teleditta” su Italia 1.

Oltre alle esperienze televisive, i membri dei Cugini di Campagna hanno sperimentato anche il mondo della fiction e dei reality, ampliando ulteriormente il loro raggio d’azione. Ivano e Silvano hanno partecipato a “La Fattoria” su Canale 5, mentre hanno fatto parte del cast del film “Din Don Una parrocchia per due” e hanno partecipato alla serie televisiva “I Cesaroni”.

Silvano e Nick hanno preso parte all'”Isola dei Famosi” nel 2022, tuttavia, la permanenza di Silvano è stata breve a causa di una squalifica dovuta a una bestemmia pronunciata poche ore dopo il suo ingresso.

Nel 2023, il gruppo ha partecipato al Festival di Sanremo con una nuova canzone intitolata “Lettera 22”. Il titolo evocativo, che fa riferimento a una lettera dell’alfabeto che non esiste, simboleggia la ricerca di qualcosa di intangibile, forse una scusa o un gesto di affetto, che spesso è difficile da trovare ma che rappresenta un desiderio profondo di comunicare emozioni e sentimenti.

La vita privata dei Cugini di Campagna

Ivano Michetti è sposato con Rossella, mentre Nick Luciani ha sposato Vanessa Perna nel 1999 e dalla loro unione è nata una figlia di nome Karen. Riguardo a Silvano Michetti e Tiziano Leonardi, le informazioni sulla loro vita privata sono più limitate, poiché entrambi sono molto riservati.

La malattia di Ivano Michetti

Nel 2020 Ivano Michetti è stato colpito da un grave ictus. Questo evento ha sconvolto non solo il mondo della musica italiana, ma anche i numerosi fan del gruppo che hanno seguito la sua carriera per decenni. L’ictus lo ha costretto a subire un intervento chirurgico al cuore. A causa dell’ictus ha trascorso 15 giorni in coma. Tuttavia, nonostante le avversità, Ivano ha dimostrato una straordinaria forza interiore e determinazione nel suo percorso di guarigione.

Dopo un lungo periodo di riabilitazione e cure mediche, Ivano Michetti è riuscito a riprendersi completamente dall’ictus.