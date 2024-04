Il Volo, chi sono, dove e quando sono nati, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera

Il Volo è un gruppo musicale di grande successo, composto da tre giovani talenti che hanno fatto innamorare i propri fan con la loro voce. Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense e nel corso della loro carriera hanno venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del trio musicale.

Dove e quando sono nati, biografia de Il Volo

Il gruppo nasce nel 2009 durante la partecipazione dei tre giovanissimi cantanti alla seconda edizione del talent show per bambini Ti lascio una canzone. Il trio è composto da Gianluca Ginoble (nato l’11 febbraio 1995 in provincia di Teramo), Piero Barone (nato a Naro, in provincia di Agrigento, il 24 giugno 1993) e Ignazio Boschetto (nato a Bologna il 4 ottobre del 1994). Dopo l’esperienza in televisione, il gruppo firma un contratto per la pubblicazione di un album sul mercato internazionale e il successo non tarda ad arrivare. Il disco di debutto, Il Volo uscito nel 2010, ottiene la certificazione Platino ed entra nella Top Ten di Billboard USA. Nello stesso anno i tre sono gli unici artisti italiani che Quincy Jones invita a We are the world for Haiti, insieme a 80 star internazionali. Il loro successo, nonostante la giovane età, è immediato e soprattutto globale.

Instagram e vita privata

Ignazio Boschetto è fidanzato con la modella italo-venezuelana Michelle Bertolini. Nel 2023 la coppia ha annunciato via social l’intenzione di sposarsi: “Sì e mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te… Ti amo tanto”. Gianluca Ginoble, invece, è fidanzato con Eleonora Venturini Storaro, nipote dello storico direttore della fotografia Vittorio Storaro. Piero Barone, infine, è stato fidanzato con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri. Oggi Barone risulta essere single: “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte”.

I membri del gruppo sono molto seguiti sui social, in particolare nei rispettivi profili Instagram: Piero Barone (@barone_piero), Ignazio Boschetto (@ignazioboschetto), Gianluca Ginoble (@gianginoble11).

La carriera de Il Volo

Il gruppo, fin dagli esordi musicali, ha raggiunto un enorme successo di critica e pubblico in tutto il mondo. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato 8 album in studio, diversi live e una raccolta. Nel 2015 il trio ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Grande amore, vincendo quell’edizione. La loro carriera, nonostante siano ancora giovani, è comunque densa di momenti importanti, di riconoscimenti nazionali e internazionali.

