Michelle Hunziker è tra gli ospiti della puntata di oggi 3 marzo 2024 di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Presentatrice, attrice, modella, imprenditrice, Michelle Hunziker è tra i personaggi dello spettacolo italiani più amati dal pubblico.

Michelle Hunziker età, biografia e carriera

Michelle Yvonne Hunziker, nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo, in provincia di Lugano, ha oggi 47 anni. È una figura iconica della televisione italiana e una donna che ha attraversato molte fasi della vita, dai successi professionali ai momenti più intimi e difficili. La sua carriera inizia presto, a soli 17 anni, quando si trasferisce a Milano con sua madre e inizia a lavorare nel mondo della moda, sfilando per marchi di prestigio come Giorgio Armani e La Perla. Tuttavia, è in televisione che Michelle trova la sua vera vocazione. Il suo debutto televisivo avviene nel 1994 nella trasmissione “Buona Domenica”, condotta da Gerry Scotti, e da quel momento diventa una presenza costante sul piccolo schermo italiano.

Ha condotto una serie di programmi di successo su reti nazionali come Canale 5 e Italia 1, guadagnandosi il plauso del pubblico e diventando una delle figure più amate della televisione italiana. Tra i suoi programmi più celebri ci sono “I Cervelloni” con Paolo Bonolis e “Nonsolomoda” su Canale 5.

La vita privata: ex mariti e figli

La vita privata di Michelle Hunziker ha attirato l’attenzione del pubblico per anni. È stata sposata con il cantante Eros Ramazzotti, con il quale ha avuto una figlia, Aurora, nel 1996. Dopo la separazione da Ramazzotti, ha avuto altre due figlie, Sole e Celeste, dalla relazione con l’imprenditore Tommaso Trussardi, con il quale si è poi sposata nel 2014. Nel 2022 i due si separano.

Le sfide personali: il periodo della setta

Nel 2017 ha deciso di raccontare pubblicamente alcuni retroscena della sua vita privata attraverso un’autobiografia intitolata “Una vita apparentemente perfetta”. In questo libro, Michelle svela gli anni più difficili della sua esistenza, compresi quelli dal 2001 al 2006, durante i quali è stata coinvolta in una setta guidata dalla cosiddetta “maga” pranoterapeuta Clelia, pseudonimo di Giulia Berghella, conosciuta come la “santona dei Guerrieri della Luce”.

L’appartenenza a questa setta ha avuto un impatto devastante sulla vita di Michelle, portandola a distanziarsi da amici e familiari, compreso suo marito dell’epoca, il cantante Eros Ramazzotti, con il quale era legata dal 1996. Nonostante l’amore per Ramazzotti, Michelle ha dovuto affrontare una difficile scelta tra lui e la setta, optando per quest’ultima.

All’interno della setta, Michelle ha raccontato di aver vissuto anni di rigide regole, punizioni e manipolazioni psicologiche. Le è stato negato il contatto con il mondo esterno, minando la sua autostima e costringendola a prendere decisioni contro la propria volontà. Tra queste decisioni, c’è stata la creazione di una nuova società finanziata interamente da lei, con la successiva cessione di tutte le sue quote alla setta.

Nonostante le difficoltà, nel 2006 Michelle ha finalmente trovato il coraggio di ribellarsi alla setta e riprendere il controllo della sua vita. Grazie all’aiuto di una nuova guida spirituale, frate Elia, ha avuto l’opportunità di incontrare padre Amorth, un momento che segna l’inizio del suo percorso di guarigione e rinascita.

In seguito, in un’intervista al Corriere della Sera, Michelle ha riflettuto sul suo passato all’interno della setta, sottolineando come abbia subito non solo un furto materiale, ma soprattutto una privazione della propria dignità. Ha rivelato come all’interno della setta fossero presenti persone di ogni ceto sociale, compresi direttori di giornali, conduttori televisivi, autori e magistrati, tutti coinvolti in un progetto del quale lei era solo uno strumento.

