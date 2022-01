Umberto Smaila chi è: moglie, figli, Fanny Minati, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Umberto Smaila: moglie, figli, Fanny Minati, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Umberto è tra gli ospiti della puntata odierna dei Soliti Ignoti, in prima serata su Rai 1. Alla conduzione, Amadeus.

Dove e quando è nato, età, peso, altezza di Umberto Smaila

Umberto Smaila è nato a Verona il 26 giugno del 1950. Umberto Smaila ha quindi 71 anni. Lo showman è alto 179 cm per un peso forma di 85 kg. Chi è? E’ un attore, cabarettista, musicista, compositore, showman, conduttore televisivo e imprenditore italiano.

La moglie e i figli, la vita privata di Umberto Smaila

Umberto Smaila è stato sposato con Patrizia Frassini dalla quale ha avuto due figli: Rudy e Giorgia. Dopo il divorzio, Smaila ha sposato Fanny Minati e la coppia ha avuto due figli: Roy e Greta.

La carriera di Umberto Smaila tra cinema e i locali Smaila’s

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avvenne negli anni ’70 con il gruppo comico I gatti dei vicoli miracoli. Dopo lo scioglimento del gruppo comico Umberto Smaila diventò molto popolare come conduttore per vari programmi Mediaset legando la sua immagine soprattutto a Colpo grosso. Dagli anni ’90 si è dedicato soprattutto ai suoi locali Smaila’s aperti un po’ in tutta Italia.