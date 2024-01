La Toscana è nota per essere una delle regioni più affascinanti d’Italia, e non è difficile capire il motivo. Con le sue colline verdi, i vigneti ondulati, i borghi in pietra e le città d’arte, ogni angolo di questa terra è una cartolina vivente. E tra queste meraviglie, il borgo delle Camelie si distingue come una perla rara, situata nella suggestiva Lucchesia, zona storica della Toscana.

Il fascino delle Camelie, un regalo dall’Oriente

La particolarità di questo borgo risiede nelle sue origini legate alle camelie, fiori dai delicati petali che furono introdotti in questa regione direttamente dal Giappone nel VII secolo. Grazie al microclima favorevole della Lucchesia, le camelie hanno trovato qui la loro casa, regalando al borgo una bellezza senza tempo. La coltivazione di questi fiori, ancora presente oggi, conferisce al luogo un’atmosfera eterea e unica nel suo genere.

Foto Instagram, fotografa @simonettatetta

Sant’Andrea di Compito, il borgo delle Camelie

Al centro di questa oasi di bellezza si trova Sant’Andrea di Compito, incastonato su una collina ai piedi del Monte Serra. Questo borgo domina la Piana di Lucca, offrendo panorami mozzafiato e un’esperienza immersiva nella storia e nella cultura toscane. Tra le sue gemme architettoniche, la Chiesa di Sant’Andrea, eretta prima dell’anno Mille, e la torre di guardia risalente al XIII secolo, testimonianze viventi di un passato ricco di fascino.

La torre, in particolare, ha svolto un ruolo cruciale nel sistema difensivo della Repubblica di Lucca durante il Medioevo, contribuendo alla protezione della città da Pisa e dai suoi dominatori. Oggi, questa struttura storica si unisce alla candida bellezza delle camelie, dando vita al soprannome affettuoso di “borgo delle camelie”.

Eventi da non perdere, la mostra delle antiche Camelie

Se decidete di visitare il borgo delle Camelie, un periodo ideale è durante il mese di marzo, quando si tiene la rinomata “Mostra delle antiche Camelie della Lucchesia”. Questo evento, imperdibile per gli amanti dei fiori e per i curiosi, trasforma il borgo in un giardino incantato. Le camelie, con i loro colori vibranti e profumi avvolgenti, diventano le protagoniste indiscusse di questo spettacolo floreale.

Intraprendere un viaggio al borgo delle Camelie significa immergersi in un mondo dove la storia e la delicatezza dei fiori si intrecciano armoniosamente. Passeggiare tra le stradine di Sant’Andrea di Compito vi farà scoprire ogni angolo di questo gioiello toscano. L’atmosfera unica e gli scorci indimenticabili rendono questa meta una scelta perfetta per un weekend di puro incanto e bellezza.