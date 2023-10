Easyjet è stata costretta ad annullare un volo diretto da Tenerife a Londra, aeroporto di Gatwick, per colpa di un passeggero che “ha defecato sul pavimento del bagno”. A raccontare la vicenda sono stati diversi passeggeri a bordo: l’aereo sarebbe dovuto partire alle 20,05 di ieri, lunedì 16 ottobre. C’è stato però inizialmente un ritardo di diverse ore per consentire al personale di pulire. Ritardo che poi si è trasformato in una cancellazione dato che l’aereo aveva necessità di ulteriore pulizia.

Easyjet costretta ad annullare volo: “Qualcuno ha defecato sul pavimento del bagno”

Fin qui, se non ci fossero stati ulteriori problemi, ai passeggeri probabilmente sarà scappato un po’ da ridere. Purtroppo però, la compagnia non ha trovato soluzioni alternative per la notte per tutti i passeggeri, annunciando di non avere abbastanza camere d’albergo per tutti i presenti. La compagnia easyJet ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato di aver fatto tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi per i propri viaggiatori.

L’annuncio del pilota: “E’ divertente defecare nella toilette dell’aereo…”

I passeggeri rimasti a terra del volo EZY8054, avrebbero dovuto prendere il volo sostitutivo in partenza oggi alle 15. Ma, come detto, alcuni a quanto pare sono rimasti senza albergo e pasti pagati dalla compagnia. Il DailyStar racconta quanto detto, al microfono, dal pilota dell’aereo: “È piuttosto divertente defecare nella toilette anteriore dell’aereo. Quindi ora resteremo qui la notte, faremo scendere tutti e organizzeremo gli alberghi disponibili. Ci vediamo domani mattina”.