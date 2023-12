Il salvataggio spettacolare avvenuto nella contea di Sonoma in California. Il guidatore di un veicolo che si era schiantato a testa in giù dopo essere caduto da una scogliera è stato salvato dall’ufficio della sceriffo.

Il salvataggio è avvenuto venerdì scorso. La squadra non ci ha pensato due volte e si è precipitata sull’autostrada 1 in cui era avvenuto l’incidente nell‘area a nord di San Francisco. Qui, due agenti di volo tattico sono stati calati nel burrone e hanno portato in salvo il conducente.

L’operazione è stata ripresa in prima persona da una telecamera montata sul casco di uno dei soccorritori che si era calato nel burrone.