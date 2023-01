Auto investe i pedoni a un incrocio a Guanzhou (Cina): almeno 5 morti e molti feriti VIDEO

Un’auto ha investito molti pedoni in un incrocio trafficato nella città di Guangzhou, in Cina. Nell’incidente sono morte almeno cinque persone e ferite più di una decina. Per la strage la polizia ha arrestato un uomo di 22 anni.

Secondo alcuni filmati l’uomo ha lanciato denaro in aria dopo l’investimento e prima di essere arrestato. Guanzhou ha 18 milioni di abitanti ed è capoluogo della provincia di Guangdong. Il filmato mostra un’auto che nel quartiere di Tianhe arriva ad alta velocità nell’intersezione tra Tianhe Road e Tiyu East Road e colpisce i pedoni.