Bambino di sei anni ruba l’auto dei genitori e si schianta: “Voleva comprare dei giocattoli”

Bambino di sei anni ruba l’auto dei genitori e si schianta. Tutto è avvenuto in Malesia.

Il bambino, raccontano le cronache locali, ha approfittato di un momento in cui il padre dormiva e la mamma era in bagno per sgattaiolare fuori casa e mettersi alla guida. L’incidente, documentato da un video pubblicato su Facebook da un automobilista che si è imbattuto in quello che pensava fosse un guidatore ubriaco, è avvenuto martedì sera nell’arcipelago di Langkawi. Nell’auto, oltre al bambino, il fratellino di 3 anni.

Il bambino, secondo quanto ricostruito fin qui dalla polizia locale, è riuscito a guidare per circa due chilometri e mezzo prima dello schianto. Il ragazzino, raccontano gli agenti, ha raccontato che voleva andare in un negozio di giocattoli.