Cina, in piscina si sta così: bagno di massa contro il caldo, l’acqua neanche si vede

Bagno di massa in Cina. Come mostra un video pubblicato sui social cinesi, migliaia di persone si sono fatte il bagno in una piscina del parco acquatico Heiyuhu, nella provincia di Heilongjiang.

L’incredibile bagno di massa in Cina

n dipendente della struttura ha dichiarato alla Heilongjiang Television che, di solito, il parco è così affollato soprattutto durante i fine settimana e le vacanze.

Sarà stato il gran caldo che sta assalendo anche la Cina o la voglia di vacanze. Fatto sta che in migliaia si sono gettati in acqua con delle mega salvagenti gialli ed hanno cominciato a fluttuare tra le onde. Il risultato è un’enorme massa umana che si trova in acqua e che rimane praticamente ferma. Ogni centimetro del parco acquatico è infatti occupato.

I commenti al video

Molti hanno commentato il video con frasi del tipo: “A questo punto nuoti nell’acqua o nuoti nelle persone?”. Per alcuni la scena ricorda una tazza di cereali. E c’è anche chi tra i 5mila commentatori si chiede cosa ci trovino di bello “in un inferno del genere”. Infine non tutti la vedono in maniera negativa. C’è anche chi commeta dicendo che la situazione sembra divertente. Avranno ragione quest’ultimi?