Crollano le lastre del ponte Geong in Indonesia. La struttura è realizzata in vetro trasparente per consentire a chi l’attraversa di vedere di sotto. Un turista che stava passando è però morto: la passerella ha ceduto all’improvviso e l’uomo è volato giù per decine di metri finendo su una foresta di pini.

Crollano le lastre del ponte di vetro in Indonesia: morto un turista

Con lui, stavano attraversando il ponte altri 11 turisti. Quando ha ceduto 4 turisti sono caduti nel vuoto, due sono finiti nella foresta, uno è stato successivamente dichiarato morto.

Geong è trasparente e sostenuto da gigantesche braccia dorate: da diverso tempo erano state sollevate preoccupazioni sulla sua sicurezza.

Dopo il tragico incidente mortale, è stato solo deciso di chiudere l’area intorno alla foresta e al ponte. La Polizia sta indagando per capire le ragioni del crollo.