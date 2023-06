Disneyland, la principessa del negozio per bambine è un uomo (con i baffi). Le polemiche sui social

Un dipendente maschio e baffuto di Disneyland, vestito da principessa, accoglie i bambini in una delle boutique che ha come scopo “far sentire le bambine come delle principesse”.

Teatro della scena è il negozio Enchanted Chamber vicino alla Bibbidi Bobbidi Boutique del parco a tema di Anaheim, in California

Le polemiche sui social

Il video, pubblicato su TikTok da una mamma in verità senza intento polemico, ha poi più o meno fatto il giro del pianeta scatenando tante polemiche.

“La Disney – ha scritto su Twitter un utente polemizzando con la scelta della Disney – ha un uomo travestito che lavora nel negozio di abbigliamento per bambine a Disneyland. Questo è ciò che la Disney vuole che le ragazze vedano quando entrano per la prima volta per scegliere un vestito”.