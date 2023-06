Terza notte di scontri in Francia dopo la morte di Nahel, un diciassettenne di Nanterre ucciso da un poliziotto. In tutto il Paese, come ha scritto il ministro dell’Interno Ge’rald Darmanin in un Tweet, ci sono in tutto 667 i fermati. A Reims nel nord della Francia è stato assaltato e dato alle fiamme un commissariato. Dopo l’assalto, decine di persone hanno rubato le uniformi della Polizia.

Il ministro ha reso noto che nei disordini della scorsa notte, disordini che consistono prevalentemente nell’assalto di negozi di marchi noti, sono rimasti feriti 249 fra poliziotti e gendarmi. In previsione dei disordini, 40.000 agenti delle forze dell’ordine erano stati mobilitati, 5.000 dei quali a Parigi. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

Terza notte di scontri in Francia: L’assalto al commissariato a Reims

A Reims, nel nord della Francia, i disordini per la terza notte di proteste contro la morte di un diciassettenne ucciso dalla polizia hanno visto anche una vera e propria invasione di un commissariato di polizia. I locali – nel quartiere Croix Rouge – sono stati in parte incendiati e dalle immagini che circolano sui social e vengono rilanciate dalle tv francesi si vedono chiaramente alcuni giovani lasciare il commissariato portando via uniformi rubate. A sferrare l’assalto sono stati un centinaio di giovani con il passamontagna e tutti vestiti di nero, che hanno incendiato auto e cassonetti nelle vie adiacenti.

Macron, seconda riunione dell’unità di crisi in due giorni

Il presidente francese Emmanuel Macron presiederà oggi una nuova riunione dell’unità di crisi interministeriale a Parigi, la seconda in due giorni. Il capo dello Stato, che è a Bruxelles per un vertice europeo, potrebbe quindi dover accorciare la sua presenza e rientrare prima se i lavori nella capitale delle istituzioni europee non saranno chiusi in tempo.

L’assalto al commissariato in questo video al minuto 8.25.