Gaffe del primo ministro libanese: scambia la segretaria di Meloni per la premier VIDEO

Pensava fosse Giorgia Meloni e invece era Patrizia Scurti, capo della segreteria particolare della premier. E’ la gaffe in cui è incorso il primo ministro libanese Najib Miqati, che ieri sera ha accolto all’aeroporto di Beirut la presidente del Consiglio, in visita ufficiale nel Paese dei Cedri. Come si vede in un video diventato virale sui social, il leader libanese ha infatti salutato con un abbraccio e due baci sulle guance Scurti, scesa dalla scaletta dell’aereo reggendo due borse, assieme Francesco Piazza, capo dell’ufficio del cerimoniale di Stato.

Forse ingannato dal fatto che, come da cerimoniale, si attendeva fosse Meloni la prima a scendere dall’aereo, Miqati si è incamminato accanto a Scurti, finché una persona del suo staff gli ha fatto notare che la presidente del Consiglio doveva ancora scendere. Quindi il primo ministro è tornato ai piedi della scaletta, dove poco dopo ha accolto Meloni: tra i due una stretta di mano, baci sulle guance, e uno scambio di battute in cui hanno entrambi sorriso.