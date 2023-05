Giro d’Italia, moto scivola sull’asfalto e finisce contro il pubblico VIDEO

Durante l’ultima tappa del Giro d’Italia, a Battipaglia, una moto a seguito dei corridori, dopo una rotatoria, è scivolata via sull’asfalto andando a finire fuori strada.

Solo la prontezza del pubblico che è riuscito a spostarsi all’indietro ha evitato che l’incidente potesse trasformarsi in tragedia. Solo lievi ferite, a quanto risulta, per gli occupanti della moto protagonista dell’incidente. Nessun problema per i corridori. Clicca qui per guardare il video.