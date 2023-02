Il resort in fiamme (Ansa)

Kenya, in fiamme il resort Barracuda che si trova a Watamu, una delle spiagge tra le più frequentate dai turisti italiani. I clienti sono fuggiti in tempo cercando di recuperare le loro cose. Le fiamme sono poi arrivate anche nei pressi di abitazioni private e ristoranti della baia.

Le vacanze Kenyote, in questo 2023, non sembrano particolarmente fortunate per ituristi italiani. A gennaio un’altro incidente era arrivato agli onori delle cronache con protagonista una turista italiana.

Kenya, in fiamme il resort Barracuda frequentato da italiani: due turiste ricoverate

Fortunatamente non si segnalano vittime ma solo due turiste italiane che sono state ricoverate al District Hospital di Malindi. L’incidente è stato devastante ed è avvenuto la mattina di mercoledì 22 febbraio. Le due donne sono state ricoverate e non sono in pericolo di vita.

Il Kenya vanta alcune delle spiagge più belle del mondo, situate principalmente sulla costa dell’Oceano Indiano. La spiaggia di Diani è una delle più famose e popolari, grazie alla sua sabbia bianca, acque cristalline e ai numerosi ristoranti e bar sulla spiaggia. Watamu è una bellissima località costiera situata sulla costa nord-orientale del Kenya. Questa città ha tanto da offrire ai visitatori che vogliono trascorrere del tempo al mare, godere del clima caldo e ammirare la bellezza del Mar Mediterraneo.