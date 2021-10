Napoli, incendio in un appartamento al Vomero: Vigili del Fuoco in azione, traffico in tilt

Napoli, incendio in un palazzo al Vomero, uno dei quartieri residenziali della città. Le fiamme sono divampate a metà mattinata di oggi, mercoledì 27 ottobre, ai piani alti della palazzina che sorge nella centralissima via Merliani.

Napoli, fiamme al Vomero

Le fiamme hanno avvolto l’abitazione, vuota al momento del rogo, che si trova al secondo piano. La palazzina, di piani ne ha in tutto tre.Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco ed un’ambulanza. I pompieri hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme.

Vomero, traffico in tilt

Quando accaduto ha provocato rallentamenti mandando in tilt il traffico in una città già cogestionata di suo. Dato che nessuno rispondeva dall’interno della casa, si è temuto che potessero esserci vittime. L’appartamento appartiene ad un’anziana signora che non si trovava in casa nel momento in cui sono scoppiate le fiamme. Non si esclude che all’origine del rogo possa esserci stata qualche disattenzione, perché stando a quanto riferito da alcuni vicini sembra che l’anziana proprietaria fumasse molto.

Nessuno sarebbe rimasto ferito nel’incendio. Il palazzo è stato però sgomberato per verificare eventuali fughe di gas.