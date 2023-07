Premio Strega, il ministro Sangiuliano: “Ho votato i libri, ora proverò a leggerli” VIDEO

“Ho votato i libri, ora proverò a leggerli” ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante la cerimonia di premiazione della 77esima edizione del Premio Strega.

Parole, quelle del titolare del dicastero di Via del Collegio Romano (uno dei giurati chiamati ad eleggere il vincitore tra i dodici finalisti) che hanno spiazzato in primis Geppi Cucciari, conduttrice della serata: “Ah, non… non li ha letti?“, gli ha chiesto. E il ministro, accortosi della gaffe: “Sì, li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi”. La Cucciari ha prontamente messo un punto alla questione con ironia: “Cioè oltre la copertina… Dentro. Un bell’applauso al nostro ministro”.