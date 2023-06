Promossi con nove in condotta e con la media dell’otto i due studenti dell’Itis Viola Marchesini di Rovigo che lo scorso ottobre spararono dei pallini di gomma contro la docente. Il video del gesto venne ripreso e divenne virale sui social. L’insegnante fu colpita al volto, rischiando di perdere un occhio.

Promossi i due studenti che spararono pallini di gomma contro una docente

Ora i due studenti non dovranno ripetere l’anno. E la professoressa non ci sta. Come scrive il Corriere della Sera, la docente è pronta a inviare una lettera al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara per esprimere sconcerto. La promozione, per la donna, è un’ingiustizia. A suo modo di vedere i due studenti dovevano essere bocciati come accaduto in altre scuole in cui si sono verificati episodi simili.

L’avvocato del ragazzo che ha sparato difende la scelta della scuola

L’avvocato del ragazzo che ha sparato i pallini difende l’operato della scuola sottolineando l’ottimo rendimento del ragazzo.

L’episodio di bullismo ha coinvolto cinque studenti in totale. E’ avvenuto il 11 ottobre. Oltre ai due alunni che hanno sparato i pallini, un terzo avrebbe portato l’arma giocattolo a scuola.

La professoressa, a gennaio ha deciso di denunciare l’intera classe per lesioni personali, diffamazione a mezzo social e atti persecutori.