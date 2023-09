Rider sputa sul cibo appena consegnato, un video lo incastra: licenziato

Un rider si è vendicato in maniera disgustosa del cliente che gli aveva lasciato una esigua mancia. Prima di allontanarsi, ha sputato per tre volte sulla confezione del pasto che aveva appena portato a destinazione. Un gesto deplorevole che, ripreso in video dalle telecamere di sorveglianza dell’appartamento, è diventato velocemente virale e gli è costato il licenziamento.

Rider sputa sul cibo appena cosegnato

Il rider di DoorDash, app americana per la consegna a domicilio, si è reso protagonista dell’orribile gesto lo scorso sabato, quando ha risposto alla chiamata di una famiglia che aveva ordinato del cibo a Miami, in Florida. Il fattorino ha posato la consegna davanti alla porta d’ingresso ha scattato una foto come prova di aver portato l’ordine a destinazione e poi ha sputato sul sacchetto per ben tre volte, per poi allontanarsi come se niente fosse. L’uomo però non immaginava che tutta la scena sarebbe stata ripresa dalla telecamera installata sul campanello di casa e che gli inquilini lo stessero osservando in tempo reale.

Licenziato

Il ragazzo che aveva effettuato l’ordine, ha spiegato di aver speso 30 dollari per l’ordine, e di aver lasciato 3 dollari di mancia (poco meno di 3 euro), cifra che riteneva idonea per aver coperto una distanza di appena 800 metri. A seguito dell’episodio, il ragazzo ha contattato il servizio reclami dell’app per denunciare l’accaduto.

Ha inviato all’azienda il video dell’evento, chiedendo il rimborso. Dopo non aver ricevuto un mail di risposta ha chiamato l’area del servizio clienti e alla fine è riuscito a farsi restituire i suoi soldi. Inoltre, DoorDash ha comunicato tramite mail di aver licenziato il fattorino.