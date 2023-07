Rissa tra donne in perizoma in un hotel di Las Vegas: tirate di capelli, ciabattate… VIDEO

Quattro donne sono state protagoniste di una furiosa rissa a Las Vegas. Il tutto a suon di ciabatte, mentre erano in perizoma, in uno degli alberghi più famosi della città del divertimento e del gioco d’azzardo, il Wynn Las Vegas & Encore Resort.

Rissa tra donne in perizoma in hotel a Las Vegas

Il combattimento, ripreso dalle telecamere di sicurezza e in esclusiva da un giornalista del Daily Mail, è avvenuto a pochi metri dai tavoli da poker dove gli ospiti stavano disputando un’importante partita.

Nei video diffusi dal Daily Mail, è presente una donna che gira nella hall dell’hotel con un perizoma quasi invibile e scalza, alla mano una ciabatta arancione che agita per insinuare paura verso le altre persone, che, tuttavia, non pongono molta attenzione, ma continuano le loro attività, indisturbate.

Dopo pochi istanti arrivano altre due donne che, alle spalle della prima, iniziano a prendersi a capelli, mentre la donna con la ciabatta in mano inizia ad agitarla verso le altre due, colpendole alla testa. All’arrivo della quarta donna, pronta ad azzuffarsi con loro, un agente della sicurezza decide di intervenire per fermare la scena che stava sfiorando il limite del ridicolo.

L’intervento della security

Una delle donne, visibilmente ubriache, decide di colpire alla testa la guardia di sicurezza e poi scappare fuori dall’hotel su una sedia a rotelle, a batteria, ridendo di gusto. Tra le urla e gli insulti che le donne si scambiano, l’agente di sicurezza riesce a bloccare a terra la donna con le ciabatte in mano, mentre le stava usando come armi per colpire le sue rivali. Poco dopo, sono giunti altri agenti di sicurezza che hanno fermato le altre donne, cacciandole dall’albergo.