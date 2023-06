Scontro tra tre treni in India nello stato dell’Orissa. Tre treni, due passeggeri ed uno merci, si sono scontrati nei pressi della stazione di Bahanaga nel distretto di Balasore. I morti sono più di 280 e il dato non è definitivo. I feriti nel deragliamento che nell’impatto ha coinvolto anche un terzo treno, sono al momento circa 900.

Per tutta la notte, almeno 120 ambulanze hanno trasportato i feriti verso nei tre ospedali più vicini. Si tratta di strutture piccole e scarsamente attrezzate, riportano i media locali. Qui, i medici e infermieri hanno lavorato incessantemente nel caos assoluto per far fronte agli oltre 900 feriti, molti dei quali in condizioni critiche. Rispondendo agli appelli diffusi sui media e sulle rete, centinaia di persone hanno trascorso la notte in coda per donare sangue nelle unità mobili allestite davanti agli ospedali.

Sono almeno duemila i soccorritori della Protezione Civile e di altre agenzie impegnati in una lotta contro il tempo per estrarre persone ancora vive dai vagoni dei tre treni. Secondo i responsabili dei soccorsi, numerosi vagoni sono ancora rovesciati e aggrovigliati sui binari . Lo scontro che ha coinvolto due convogli passeggeri e un merci è avvenuto a seguito del deragliamento di uno dei due treni passeggeri. I cadaveri vengono trasferiti in una scuola della città di Balasore. L’amministrazione distrettuale fa sapere di avere avviato i lavori per trasformare un capannone nell’area industriale in un luogo utile a consentire l’identificazione dei corpi da parte dei parenti.

Intanto, il ministero delle Ferrovie ha annunciato un contributo di un milione di rupie (circa 11mila euro) per i familiari delle vittime e di 200mila rupie (circa 2.200 euro) per i feriti più gravi.

Le condoglianze di Putin

Il Presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze per le vittime del disastro ferroviario in India. In un telegramma inviato al premier Narendra Modi, Putin ha scritto: “Ti preghiamo di accettare le nostre profonde condoglianze per le tragiche conseguenze della collisione tra treni in Odisha. Condividiamo il dolore di coloro che hanno perso i loro parenti e i loro cari in questa catastrofe e ci auguriamo una rapida guarigione per tutti i feriti”.