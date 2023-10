Il momento in cui il Carabiniere salva l’uomo pronto a lanciarsi nel vuoto

Si è conclusa positivamente una vicenda che aveva tenuto una intera città, Giugliano in provincia di Napoli, col fiato sospeso. L’intervento dei Carabinieri ha alla fine consentito di evitare il suicidio di un uomo che minacciava di buttarsi da sei piani di altezza.

Giugliano, si siede sul cornicione e minaccia di buttarsi: Carabinieri lo salvano

Con i piedi penzoloni, seduto sul cornicione di marmo del palazzone che ospita gli uffici del comune, un uomo è a sei piani da terra. Ha deciso di suicidarsi. In strada assiste alla scena tanta gente che riprende con i propri telefonini.

Alle spalle dell’uomo spuntano due Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano. Sanno che una mossa falsa potrebbe essere fatale. Così attendono. Uno dei due lo distrae, prova a tranquillizzarlo. L’altro lo aggira silenziosamente, approfittando del fatto che qualcuno sta intrattenendo quell’uomo al telefono. Poi arriva il momento dell’intervento.

Clicca qui per vedere il video

L’uomo si volta alla sua sinistra, porge lo smartphone al militare con cui aveva parlato. L’altro gli si avvicina, lo agguanta e insieme al collega lo trascina al sicuro. Entrambi non smettono di stringerlo, L’uomo scoppia in un pianto dirompente. Abbraccia i Carabinieri. E’ in salvo ed è ora nelle mani di specialisti che si assicureranno che le sue condizioni migliorino.

