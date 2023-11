Traghetto affonda alle Bahamas con 100 turisti a bordo: morta una donna VIDEO

Un traghetto con a bordo più di 100 turisti è affondato alle Bahamas durante il tragitto per raggiungere la famosa isola turistica Blue Lagoon. Una donna è morta e altre due persone sono state portate in ospedale per le ferite riportate.

Traghetto affonda alle Bahamas con 100 turisti a bordo

Becky e Matt Savage, una coppia di Chicago, si trovavano sul traghetto insieme ai due figli quando, secondo le loro dichiarazioni, sono stati colpiti da due onde particolarmente imponenti: “La prima, molto alta, ci ha investiti e ho visto che ne arrivava anche una seconda, quindi ci siamo spostati per non essere travolti”. Becky racconta che i passeggeri hanno iniziato a gridare per avere i giubbotti di salvataggio ed è scoppiato il caos: “I giubbotti erano sul ponte superiore, in un cesto, e sono tutti corsi verso quel punto per prenderli”. Con l’inclinazione della barca ormai di circa 75 gradi, la famiglia è scivolata in acqua. L’isola di Blue Lagoon si trovava a circa 90 metri, ma si trovavano in mare aperto, molto mosso, e non era facile nuotare.

Le indagini

Poi, sono iniziate ad arrivare le navi di soccorso e tutti i genitori hanno iniziato a spingere i propri figli verso le mani dei soccorritori. Le indagini sul perché la barca sia affondata e sulle cause della morte della turista americana sono ancora in corso.