Xolidayboy, il cantante russo Ivan Minay sviene sul palco dopo la chiamata militare VIDEO

Il cantante russo Xolidayboy, noto con lo pseudonimo di Ivan Minaev, è letteralmente svenuto durante una sua esibizione a Stavropol, in Russia, dopo aver saputo della chiamata militare.

Xolidayboy, il cantante russo da tempo schierato contro la guerra

Qualche ora prima del concerto, al mattino, il giovane artista 23enne, come raccontano le croanche, aveva ricevuto una chiamata da parte dell’ufficio di registrazione e arruolamento militare. Secondo quanto riportato dal canale Telegram russo “Baza”, che ha condiviso un breve video dell’incidente del cantante, i medici hanno informato che Minaev è attualmente in uno stato “depressivo”.

Tuttavia, i medici valutano la sua situazione come “moderata” e non grave. Il cantante non ha mai nascosto le sue origini e la sua posizione politica contro la guerra, cosa che gli è anche costata l’annullamento di un’esibizione nel proprio Paese natale. Al momento non è chiaro cosa deciderà di fare il cantante.