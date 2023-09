Lo youtuber MrBeast ha distrutto una Lamborghini da 125mila euro in un tritarifiuti VIDEO

MrBeast, un noto YouTuber da più di 180milioni di seguaci, ha distrutto una Lamborghini Gallardo Superleggera da 125mila euro. L’ha buttata in un tritarifiuti di grandi dimensioni triturandola completamente.

La Lamborghini distrutta in un tritarifiuti industriale

In un paio di secondi il muso della Lamborghini viene distrutto e ridotto in frammenti. Secondo la testata Carscoops, l’auto era una Lamborghini Gallardo Superleggera. Costo stimato: circa 125.000 euro. Nel video compare anche un altro bolide, sempre Lamborghini. Questa volta la sfida era diversa: un uomo, ha dovuto costruire in un tempo limitato una serie di barriere per proteggere questa vettura da venti colpi sparati da tre carri armati. Questo modello è stato più fortunato. Tra pile di auto, muri e piscine piene d’acque è riuscita a superare il video di MrBeast solo con un po’ di polvere sulla carrozzeria.