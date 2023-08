Alzheimer e demenza senile: dagli occhi i segnali d’allarme che mettono in guardia prima dei problemi di memoria

Alzheimer e demenza senile: dagli occhi possono comparire i segnali d’allarme che mettono in guardia prima che abbiano inizio i problemi di memoria.

I primi segni di demenza possono essere identificati precocemente: una visita oculistica può salvarci la vecchiaia.

Il dottor Jørn Slot Jørgensen, della Laser Eye Clinic London, è un importante esperto di oculistica che sostiene come alcune patologie dell’occhio considerate non gravi possano essere in realtà i primi segnali dell’insorgere della malattia, prima ancora che si manifestino problemi di memoria.

Questi segni precoci vengono definiti dal dottor Jørgensen subdoli perché interferiscono con normali patologie dell’occhio come la difficoltà ad identificare i colori, a valutare le distanze o a necessarie correzioni della vista.

Altri campanelli d’allarme secondo lo specialista possono essere allucinazioni visive e disturbi della memoria visiva, come la difficoltà a ricordare i volti.

L’oculista richiama alla necessità di controlli medici specifici perché i sintomi in una fase iniziale possono variare da persona a persona.

La visita oculistica, sostiene lo specialista, è fondamentale non solo quando si ha una patologia oculare ma anche perché quel medico potrebbe essere il primo ad individuare i segni della demenza.

Il settimanale francese l’Express ha pubblicato i risultati di alcune ricerche che avvalorano le affermazioni del dottor Jørgensen. Uno studio del Weill Institute for Neurosciences dell’UCSF, per esempio, riporta la scoperta emersa da scansioni della retina. Queste scansioni sono in grado di rilevare cambiamenti significativi nei vasi sanguigni che potrebbero fornire un segnale precoce della malattia di Alzheimer.

Visite ed esami oculistici regolari sono importanti poiché il medico potrebbe rilevare cambiamenti potenzialmente dannosi prima ancora che i sintomi della malattia si manifestino e, come dichiarato a Express.co.uk anche dal dottor Allon Barsam, chirurgo consulente e socio fondatore di OCL Vision, possono aiutare a ridurre l’insorgenza di questa condizione che rovina la mente.