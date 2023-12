Oroscopo del mese di dicembre 2023, cosa prevedono gli astri per il segno del Capricorno per l’ultimo mese dell’anno

per l’ultimo mese dell’anno.

Ti sei spinto al massimo nel mese di novembre. Ora assicurati di dormire molto.

Quando Venere entrerà in Scorpione e nella tua undicesima Casa dell’Amicizia lunedì 2 dicembre, ritagliati del tempo per la tua famiglia usando la stessa veridicità che usi per la tua vita professionale.

Grazie al pianeta Nettuno che si dirige direttamente nella tua Terza Casa della Comunicazione mercoledì 6 dicembre, i problemi di comunicazione sono in realtà più probabili.

Poiché Nettuno è associato alla fantasia, quando diventa diretto possiamo sentirci più sensitivi. Dovresti anche prestare attenzione ai tuoi sogni in questo periodo per il significato nascosto. Sebbene Nettuno diretto sia fantastico per il nostro intuito, quando si tratta della tua conversazione preferita: diretta e concreta, la fine della retrogradazione del pianeta può effettivamente far sembrare nebbioso il discorso.

La tua stagione inizia giovedì 21 dicembre. A volte, se hai amici e familiari che celebrano il solstizio d’inverno,

Il cielo si illumina con la luna piena in Cancro e nella tua settima casa di partenariato martedì 26 dicembre. Come segno di terra radicato, tendi ad essere un amico o un partner affidabile. Ma non sei sempre esagerato nella tua lingua.

Venere entra in Sagittario e nella tua dodicesima Casa dell’Inconscio venerdì 29 dicembre.

Questo transito ti spinge a rallentare. Sono le vacanze. Se c’è mai stato un momento dell’anno per rimandare gli appuntamenti all’arte del relax, è adesso. Questo tema di profondo rilassamento, idealmente con qualcuno che ami, continua quando Giove si dirige direttamente in Toro, un altro segno di terra che sa tutto sul relax, e nella tua quinta Casa del Piacere sabato 30 dicembre. C’è molta pressione e aspettative intorno al Capodanno, ma è più che giusto optare per una celebrazione rilassante.