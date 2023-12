Oroscopo settimanale Ariete, 10-16 dicembre 2023: buona salute e prosperità

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

La tua vita personale vedrà alti e bassi, il successo professionale sarà il tuo compagno questa settimana.

Oroscopo dell’amore per l’Ariete

Aspettatevi piccoli attriti questa settimana. Alcune relazioni potrebbero non funzionare e devi lavorare duro per sistemare le cose. La prima parte della settimana sarà produttiva e i nativi single dell’Ariete potrebbero incontrare qualcuno di speciale a una funzione o durante un viaggio. Aspetta però qualche giorno per proporre.

Potresti pianificare una vacanza per trascorrere del tempo di qualità insieme. Le femmine sposate dell’Ariete potrebbero essere concepite questa settimana e anche alcune femmine single si fidanzeranno.

Oroscopo della carriera Ariete

Preparati ad assumere nuovi ruoli e responsabilità in ufficio. Assicurati di concentrarti sul compito e di tenere da parte il tuo ego. Evitate le polemiche questa settimana. Mantieni un buon rapporto con i clienti e questo ti aiuterà nella performance. Alcuni studenti verranno ammessi anche in università straniere.

Coloro che vogliono cambiare lavoro possono mettere da parte il giornale poiché le chiamate per i colloqui arriveranno in abbondanza. Gli imprenditori possono prendere in considerazione nuovi piani di espansione poiché la settimana è buona sia in termini di affari che di ricchezza.

Oroscopo dei soldi per l’ Ariete

La fortuna finanziaria sarà al tuo fianco. Poiché riceverai ricchezza da diverse fonti, questa settimana potresti prendere in considerazione l’acquisto di proprietà, oro o persino un veicolo. Alcuni nativi dell’Ariete faranno un viaggio all’estero.

Anche i rendimenti degli investimenti precedenti saranno buoni questa settimana. Gli imprenditori possono portare avanti i piani di espansione poiché i risultati saranno positivi.

Oroscopo della salute dell’Ariete

La tua salute generale sarà buona questa settimana. La prima metà della settimana è buona per un intervento chirurgico e potresti anche riprenderti dai disturbi. Coloro che sono incinte dovrebbero evitare attività avventurose e stare lontano dal cibo spazzatura e dall’alcol.