Film sul patto di suicidio di coppia 80enne, lei salvata, processata e assolta

Sarà fatto un film sulla vicenda di Dennis e Mavis Eccleston, sul loro patto di doppio suicidio, sul processo per omicidio alla moglie sopravvissuta per poi essere assolta. “La polizia mi ha accusato di aver ucciso mio marito, ma lo rifarei per risparmiargli altra sofferenza”, lei dice ora.

L’intera storia è ora ricosruita da rosaleen fenton per il Mirror. Quando, scrive Fenton, Dennis Eccleston, 81 anni, malato terminale, decise di voler porre fine alla sua vita con la morte assistita, sua moglie Mavis voleva unirsi a lui in un patto di doppio suicidio, ma è sopravvissuta ed è stata processata per omicidio

Esther Rantzen, che sta anche conducendo una campagna per un cambiamento di legge dopo che le è stato diagnosticato un cancro terminale, ha dichiarato: “Prego che questo dramma persuaderà i legislatori e la professione medica che criminalizzare la morte assistita è crudele e sbagliato. Esther Rantzen, che ha 83 anni, ha aggiunto: “Questo è il miglior memoriale per Dennis e Mavis. Ed è un’eredità che fornirà conforto e protezione a generazioni di malati terminali e alle loro famiglie”.

Dopo che Dennis, colpito dal cancro, ha detto a Mavis il suo piano di porre fine alla sua vita quando il dolore fosse diventato troppo, lei ha risposto: “Se è così che stai andando, allora verrò anch’io”. Poi, quando arrivò quel giorno nel 2018, giacevano insieme nella loro casa tenendosi per mano dopo aver preso 40 sonniferi. Ha detto: “Buonanotte, tesoro”. E lui le disse: “Dio ti benedica”.

Ma invece di andarsene pacificamente insieme, sono stati disturbati da una visita non pianificata della loro figlia Lynne Eccleston, 64 anni, che ha chiamato un’ambulanza. Dennis aveva firmato una lettera di non rianimazione e si è sentito a suo agio mentre moriva, ma Mavis aveva perso conoscenza prima di finire di scrivere la sua richiesta di non essere rianimata sulla sua lettera di suicidio di 13 pagine, così i medici l’hanno salvata.

È stata poi portata dall’ospedale in camicia da notte, rinchiusa in una cella della polizia per 30 ore e accusata di aver ucciso Dennis. Alla fine è stata scagionata dopo un processo 18 mesi dopo, ma il trauma che ha subito ha avuto il suo pedaggio.

Ora la famiglia ha raccontato la propria storia alla società di produzione Corestar Media. La sceneggiatura di un film drammatico – intitolato Goodnight, Darling – è stata scritta da Deborah Moggach, autrice del film The Best Exotic Marigold Hotel.

Mavis, 85 anni, la cui storia ha commosso milioni di persone dopo che la foto di lei e suo marito insieme nei loro letti d’ospedale nei suoi ultimi momenti ha fatto il giro del mondo, ha detto al Mirror: “Non ho rimpianti. Rifarei tutto per aiutare mio marito a sfuggire al terribile soffriva. Era terribile, soprattutto essere accusato di aver ucciso l’uomo che amavo da 60 anni. Ma sono felice di averlo affrontato per mostrare come la nostra legge è infranta e deve cambiare. Vedere la nostra storia sullo schermo mi farà sentire meglio”.