Rumeni e bulgari voleranno, navigheranno, senza passaporto nell’UE da fine marzo 2024. Ma non alle frontiere terrestri.

I cittadini dei paesi membri dell’Unione Europea, Romania e Bulgaria, non avranno più bisogno di un passaporto a partire dal 31 marzo 2024 per viaggiare in aereo o via mare, ma non via terra, verso la maggior parte degli altri paesi dell’UE, oltre che verso la Norvegia e la Svizzera, ha dichiarato sabato il Consiglio dei governi dell’UE.

La decisione estende la zona di viaggio senza passaporti dell’UE, chiamata area Schengen, a 25 dei 27 Paesi dell’UE. L’area Schengen comprende anche la Norvegia e la Svizzera, che non fanno parte dell’UE.

I rumeni e i bulgari dovranno ancora sottoporsi a controlli sui passaporti quando attraverseranno le frontiere terrestri dei loro vicini dell’UE, anche se i colloqui per l’abolizione di tali controlli proseguiranno nel 2024 e una decisione in merito sarà presa “entro un periodo di tempo ragionevole”, ha dichiarato la Commissione europea in un comunicato.