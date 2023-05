Come sta il 50enne dopo la maratona di 24 ore tra sesso e droga

Ma coma sta il 50enne ricoverato dopo una maratona di sesso? Meglio. Sono in fase di miglioramento, fanno sapere dall’ospedale, le condizioni del 50enne tedesco ricoverato a Grosseto dopo una vera e propria maratona di sesso di 24 ore. La notizia due settimane fa aveva fatto più o meno il giro della Rete.

La maratona di sesso e il ricovero

Il 50enne, arrivato all’ospedale Misericordia di Grosseto l’11 maggio scorso, fanno sapere i medici, non è più in pericolo di vita e non rischia l’amputazione del pene.

L’uomo comunque non potrà più avere rapporti sessuali. Il 50enne era arrivato in ospedale dopo una maratona di sesso e sostanze stupefacenti con la sua compagna. Maratona che lo aveva ridotto in fin di vita.

Le sue condizioni, per fortuna, ora sono in miglioramento. Ma una cosa è certa: il 50enne dovrà dire addio alle maratone di sesso. E al sesso in generale.