Ulrika Jonsson: “Mi spoglio per mantenere i figli, aprirò un account su OnlyFans” (foto Ansa)

Mi spoglio nuda per mantenere i figli e sto pensando di lanciare un profilo su OnlyFans“. E’ quanto ha confessato Ulrika Jonsson, 54 anni, nota presentatrice e modella tv svedese-britannica, durante l’ultimo episodio del podcast “White Wine Question Time” di Kate Thornton. Lo riferisce Giampaolo Scacchi. e sto pensando di lanciare un“. E’ quanto ha confessato Ulrika Jonsson, 54 anni, nota presentatrice e modella tv svedese-britannica, durante l’ultimo episodio del podcast “White Wine Question Time” di Kate Thornton. Lo riferisce Giampaolo Scacchi.

Ulrika Jonsson ed il rapporto con i suoi figli

Ulrika, che dopo una serata molto alcolica ha conquistato gli onori della cronaca, in una serie di post sui social media ha svelato tutto con orgoglio in una serie di post sui social media.

Ma i quattro figli, Cameron, 27, Bo, 21, Martha, 17 e Malcom, 13 anni, non sono sempre contenti delle sue scelte.

Ulrika Jonsson: “Ecco perché voglio aprire un account su OnlyFans”

Alla conduttrice Kate Thornton. del network 18+ per adulti, ha detto:”Sto pensando di aprire un account Only Fans solo per farli arrabbiare”.



A miei figli dico:”Mi spoglio così avete da mangiare!'”

“Si vergognano ma devono riconoscere che questo è ciò che faccio e a loro comunque piacciono i vantaggi che ne derivano”.

“Devono dunque tacere!”



La figlia maggiore Bo è la più incoraggiante dei quattro e secondo Ulrika “in realtà è abbastanza favorevole”.



“Dice che è molto orgogliosa di me. Non so se è vero ma fa fa piacere sentirlo”.

Anche artiste del calibro di Kerry Katona e l’ex star di Hollyoaks Sarah Jayne Dunn pubblicano contenuti sul sito 18+.