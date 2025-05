La notizia del giorno è Donald Trump che ha invitato Russia e Ucraina a trovare autonomamente una soluzione al conflitto in corso, ridimensionando il ruolo degli Stati Uniti nelle trattative. Nel frattempo, il Cremlino ha espresso apertura verso una possibile mediazione del Vaticano, sebbene non abbia ancora ricevuto proposte concrete.

Nel frattempo gli ambasciatori dei 27 Paesi dell’Unione Europea hanno approvato il fondo “Safe” da 150 miliardi di euro per finanziare appalti militari congiunti e rafforzare l’industria bellica europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha commentato: “L’Europa sta assumendo maggiori responsabilità per la propria difesa in un mondo sempre più pericoloso”.

Per quanto riguarda la politica italiana, durante l’approvazione di una mozione sulla situazione a Gaza, le opposizioni hanno criticato duramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Giuseppe Conte ha dichiarato: “Una cristiana non si gira dall’altra parte quando si fanno a pezzi i bambini”. Elly Schlein ha aggiunto: “A Gaza c’è l’inferno in terra… il silenzio è complice”.

Voltando pagina e passando alla cronaca, emergono nuovi elementi nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Un’impronta palmare attribuita ad Andrea Sempio è stata trovata vicino al corpo della vittima.

Infine, perché no, il genio del giorno: il dottore che si finge parente di Mattarella per auto raccomandarsi come primario dell’ospedale.

