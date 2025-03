La notizia del giorno è Zelensky che tenta di ricucire con Trump dichiarando su X di essere pronto a lavorare per la pace sotto la forte leadership del presidente americano che intanto ha deciso di sospendere gli aiuti militari destinati all’Ucraina. Da spillare sempre in prima pagina un’altra notizia che arriva dagli Stati Uniti e che è destinata a far tremare l’economia: da oggi sono partiti i dazi in Canada, Messico e Cina e le borse di mezzo mondo sono crollate.

Lasciando la prima pagina e parlando di Italia, per quanto riguarda la cronaca sono stati soccorsi i 32 migranti che dopo un naufragio si erano accampati su una piattaforma petrolifera che si trova davanti alla Tunisia. Qui sono rimasti 4 giorni senza acqua e cibo.

Restando in Italia e parlando del palazzaccio della politica, c’è la premier Meloni che ammette che i dazi Usa faranno male all’Italia. Achille Occhetto intanto le si rivolge dicendo che su Trump dovrebbe prendere lezioni di orgoglio dalla Le Pen.

C’è poi la nuova battaglia del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che vorrebbe detassare l’iva sulle ostriche perché “non sono un bene di lusso”. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che urta l’auto dei vigili e viene trovato con un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite.

Ecco le notizie principali di oggi:

Zelensky: “Siamo pronti a lavorare sotto la leadership di Trump per ottenere la pace”

Trump ha sospeso gli aiuti militari all’Ucraina. Vance: “Zelensky ancora non è pronto ma prima o poi arriveremo alla pace”

Cosa si dice in TV, Meloni: “Il nostro interesse è completamente opposto alle dichiarazioni di Trump”. Magi: “Cosa vuole il governo? Nessuno lo sa”. Bonelli: “Il riarmo ci spinge verso un’economia di guerra”

Achille Occhetto: “Su Trump Meloni impari l’orgoglio da Le Pen”

Marine Le Pen: “Brutale la decisione degli Stati Uniti di sospendere gli aiuti all’Ucraina”

È guerra commerciale fra USA e resto del mondo, la Cina reagisce ai dazi di Trump. Crolla la Borsa di Wall Street

Von der Leyen presenta il piano per il riarmo europeo: “800 miliardi di euro per la difesa”

I 32 migranti rimasti 4 giorni senza acqua e cibo su una piattaforma al largo della Tunisia sono stati soccorsi dalla Ong Sea Watch

La Ue fa un passo indietro sul clima, rinviate di tre anni le multe ai produttori di auto inquinanti. Esulta il centrodestra

Il genio del giorno, l’uomo che urta l’auto dei vigili e viene trovato con un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite