La notizia del giorno è ovviamente la morte di Papa Francesco, evento che calamita l’attenzione di tutto il mondo. Il Governo italiano ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale. Sabato prossimo ci sono i funerali del pontefice e si fermano la Serie A e tutti i campionati. Le immagini della salma nella bara esposta al pubblico e il testamento del Papa contribuiscono al clima di dolore e invitano alla preghiera. Giorgia Meloni ha ricordato commossa l’ultima visita e i preziosi e paterni consigli di Bergoglio (“Ci rida su!”).

Passando alla cronaca italiana: c’è stato il delirante post di un aspirante femminicida che alla ex ha dichiarato di comprendere Filippo Turetta. Poi due sparatorie: una nel parcheggio di un centro commerciale, l’altra in casa con un padre – il killer di Maurizio Gucci – che ha sparato al volto del figlio prima di tentare il suicidio. Dal mondo: l’ex vice presidente Usa Al Gore ha paragonato l’amministrazione Trump alla Germania nazista. Un cittadino russo che aveva inviato pochi euro per la causa ucraina è stato riconosciuto colpevole di alto tradimento e condannato a 12 anni di carcere da un tribunale russo. E infine, perché no, il genio del giorno: il goffo ladro che ha rubato 5 uova di Pasqua da un supermercato.

Ecco le notizie del giorno:

I funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile alle 10 a San Pietro. 5 giorni di lutto nazionale: cosa significa

Funerali del Papa, sabato 26 aprile si ferma il campionato di Serie A. Tre partite rinviate (a domenica?)

Come si elegge il nuovo Papa: l’extra omnes, la fumata bianca e le regole del Conclave

Le prime foto della salma di Papa Francesco, veste rossa e rosario tra le mani

Il testamento di Papa Francesco diffuso dalla sala stampa della Santa Sede

Meloni: “L’ultimo incontro con Papa Francesco lunedì scorso, mi disse ‘ci rida su’”

Scrive alla ex: “Comprendo Filippo Turetta”. Ragazzo di 23 anni arrestato per stalking

Spara in faccia al figlio, poi tenta il suicidio. 30 anni fa uccise Maurizio Gucci, è in fin di vita

Panico al parcheggio del centro commerciale a Alife, 80enne spara a due imprenditori ferendoli. Un vero agguato

L’ex vice presidente Usa Al Gore: “L’amministrazione Trump come il partito di Adolf Hitler”

Dona 100 zloty (23 euro) alla causa ucraina, tribunale russo lo condanna a 12 anni di galera

Il genio del giorno, il goffo ladro che ruba 5 uova di Pasqua da un supermercato