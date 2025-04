La notizia del giorno è la traslazione della salma di Papa Francesco che dalla Casa di Santa Marta è stata portata nella basilica di San Pietro dove resterà fino ai funerali che si svolgeranno sabato. In questo modo verrà permesso ai fedeli di rendergli omaggio. Restando nella prima pagina, è stato svelato il piano di sicurezza predisposto per i funerali di Bergoglio. Previsti artificieri, cecchini e una no fly zone sull’area. Passando alla cronaca è stato ritrovato il cellulare di Ilaria Sula, la 23enne uccisa a Roma da Mark Samson. Per quanto riguarda invece la politica sono proseguite anche oggi le polemiche sulla sobrietà decisa dal Governo per quanto riguarda le commemorazioni del 25 aprile. Per l’Anpi la scelta appare come “superflua”. E infine, perché no, il genio del giorno: il ragazzo che ha denunciato un finto allarme bomba per impedire alla compagna di partire senza lui.

Ecco le notizie del giorno:

No fly zone, cecchini, bazooka anti-drone: Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco, attese 200mila persone

Il video della traslazione della salma di Papa Francesco: il feretro a San Pietro, migliaia di fedeli in fila. L’omaggio della Meloni

“Papa Francesco ha donato 200mila euro ai detenuti, tutti i soldi che aveva sul conto personale”

Netanyahu fa rimuovere i post di cordoglio per la morte del Papa, indignati gli ambasciatori israeliani

Chi sarà il prossimo Papa? Cosa dicono i bookmakers inglesi

Ritrovato il cellulare di Ilaria Sula, era nella camera di Mark Samson dove la ragazza è stata uccisa

Terremoto magnitudo 6.2 in Turchia, persone in strada e in fuga dai supermercati

Attentato islamista nel Kashmir indiano, 26 morti. Non confermata la presenza di un italiano VIDEO

25 aprile, Anpi: “L’invito del governo alla sobrietà è superfluo”

Il genio del giorno, il ragazzo che denuncia un finto allarme bomba per impedire alla compagna di partire senza di lui