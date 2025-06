Come ovvio, la notizia del giorno è l’attacco israeliano in Iran. “Siamo in guerra – avvertono le forze armate israeliane –. Non è un’operazione. Siamo solo all’inizio”. Nel tardo pomeriggio poi sono arrivate le parole del presidente statunitense Donald Trump: “L’attacco è stato eccellente, ce ne saranno altri”. In Italia, il solito battibecco politico. “Attacco in Iran?” – le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani dopo gli attacchi dalle file dell’opposizione –. All’alba ero già al lavoro. Invito l’opposizione a svegliarsi presto”. “Diceva che non c’erano segnali per un attacco – la risposta della segretaria dem Elly Schlein –. È lui che deve svegliarsi”. Poi la cronaca: gli ultimi aggiornamenti sul drammatico incidente aereo avvenuto in India, l’arresto del presunto assassino della madre e del figlio trovati morti a Villa Pamphili (Roma) e l’ipotesi del sicario nella vicenda dell’omicidio di Denisa. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che si è masturbato mentre guardava i bagnanti e ha ricevuto una maxi multa.

Ecco le notizie del giorno:

Le notizie del giorno, le forze armate israeliane: “Siamo in guerra con l’Iran, non è un’operazione. Siamo solo all’inizio, saremo attaccati”. Trump: “L’attacco è stato eccellente, ce ne saranno altri”. Starmer, Merz e Macron chiedono di fermare l’escalation

Le voci dal palazzo, Tajani: “Attacco in Iran? All’alba ero già al lavoro. Invito l’opposizione a svegliarsi presto”. Schlein: “Diceva che non c’erano segnali per un attacco. È lui che deve svegliarsi”. Renzi: “All’estero lui e la Meloni non se li fila nessuno”

Il video dell’attacco israeliano al sito di arricchimento di uranio Natanz in Iran

Omicidio Denisa, il killer delle escort non ha agito da solo: potrebbe essere un sicario

Incidente aereo in India, cos’è successo? Dal carrello abbassato ai flap, le possibili cause

Il video dell’unico superstite dello schianto aereo in India, insanguinato e claudicante ma in piedi

È stato fermato in Grecia il presunto assassino della madre e della bambina trovate morte a Villa Pamphili

La storia dell’ordinanza anti-puzza per i dipendenti della Provincia di Venezia: “Curate l’igiene personale”

Gattuso sarà il nuovo ct della Nazionale, contratto fino al Mondiale. Torna anche Prandelli

Il genio del giorno, l’uomo che si è masturbato mentre guardava i bagnanti e ha ricevuto una maxi multa