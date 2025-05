La prima pagina di oggi è dedicata all’elezione avvenuta al secondo scrutinio del nuovo cancelliere tedesco Friedrich Metz. Il leader della Cdu, al primo voto non era riuscito ad essere eletto a causa di 17 franchi tiratori. Restando all’estero e spostandoci in Asia, oggi Israele ha bombardato l’aeroporto di Sanaa in Yemen con lo scopo di abbattere infrastrutture appartenenti agli Youthi, il gruppo di ribelli che lancia continuamente rappresaglie verso Israele e che è vicino all’Iran. Lasciando la prima pagina e spostandoci in Vaticano, anche oggi ci sono stati pronostici sull’elezione del nuovo Papa che uscirà dal conclave. Per quanto riguarda invece la cronaca, c’è stato un incidente in volo tra tre Frecce Tricolore a Pantelleria. A Bondeno in provincia di Ferrara, un uomo ha avvolto nel cellophane il corpo della madre novantenne morta e lo ha nascosto in garage con lo scopo di continuare a percepire la pensione. E infine, perché no, le eroine del giorno: le gemelle che hanno parlato in sincrono durante un’intervista.

Friedrich Merz eletto cancelliere della Germania al secondo turno con 325 voti, per la maggioranza ne servivano 316

Chi dopo Francesco? Tutti i nomi dei papabili. Progressisti, conservatori, outsider

La foto del giorno, il giuramento del “segreto assoluto” a 24 ore dall’inizio del Conclave

Roccella: “L’Italia non può appaltare la natalità a Paesi terzi”

Le voci dal palazzo, Conte: “Il governo Meloni stringe le mani insanguinate di Netanyahu”. Renzi: “La premier non è capace di guidare i Paese”. Procaccini (FdI): “AFD? Non si difende la democrazia distruggendola”

Simion: “Avremo la stessa linea in politica estera dell’Italia. Adotteremo la stessa strategia di Giorgia Meloni”

Nasconde il cadavere della madre in garage avvolto nel cellophane per poter continuare a percepire la pensione

Il video dello scontro in volo tra tre aerei delle Frecce Tricolori a Pantelleria, un pilota ferito

Le eroine del giorno, le gemelle che parlano in sincrono durante un’intervista