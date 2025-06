E anche nella settimana dei referendum nella nostra Penisola sparsa sul Mediterraneo, sui nostri cellulari ne abbiamo viste di ogni: il poliziotto radiato perché fingeva di lavorare premendo ripetutamente il tasto “z”, il pensionato creduto morto dall’INPS, le parole di Massimo Bossetti per finire alle vicende, davvero eroiche, della nostra Nazionale. Ma andiamo a vedere la consueta top ten delle cose più folli avvenute in settimana.

La top ten dei brividi

Al decimo posto il poliziotto radiato perché fingeva di lavorare premendo ripetutamente il tasto “z”. Avesse messo una lettera diversa ogni tanto, forse non lo avrebbe scoperto nessuno.

Al nono Elon Musk che si è pentito dei suoi post al veleno su Trump: “Sono andato oltre”. Non si sa se è “più oltre” quando è amico di Trump o quando diventa il suo più agguerrito nemico.

Poco più su l’uomo che ha forzato una finestra, si è introdotto in casa e si è disteso sul divano per poi ammettere: “Volevo solo riposare”. Uno di noi.

Al settimo posto Massimo Bossetti a Belve: “Come ci è finito il mio DNA sulle mutandine di Yara? Vorrei capirlo anche io…”. Anche noi. Vorremmo capirlo anche noi. Forse una folata di vento.

Al sesto l’uomo che ha vinto 500 euro al Gratta e Vinci e poi ne ha comprato un altro vincendo 2 milioni. Forse dovremmo farlo ministro dell’Economia.

Un gradino più su il video della zebra che dopo una settimana di fuga è stata riportata a “casa” in elicottero. Quando si dice: il rispetto della volontà altrui.

Al quarto posto la storia del pensionato che non riceve la pensione perché ritenuto morto. Alle rimostranze, il pensionato, raccontano, si sarebbe sentito rispondere: “Dimostri di essere vivo”. Magari a volte lo Stato dovrebbe dimostrare di essere uno Stato.

Al gradino più basso del podio la nostra premier, Giorgia Meloni che intervenendo all’assemblea dei commercialisti ha detto: “Il fisco non deve opprimere”. Sarà per questo che è salita la pressione fiscale. Per il nostro bene.

Al secondo posto un Maurizio Landini d’annata: “Sarò fuori di testa, ma io penso che raggiungeremo il quorum”. Forse allora era fuori di testa.

Al primo posto le eroiche vicende della nostra Nazionale. Non c’è dubbio: se si organizzasse un referendum per scegliere il successore di Spalletti si farebbe fatica a contenere la gente ai seggi. Le priorità di quel che resta degli italiani sono chiare da anni.