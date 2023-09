Roma, teatro del golf mondiale con la prestigiosa Ryder Cup (29 settembre-1 ottobre)

Roma, capitale mondiale del golf. Al via venerdì 29 settembre sul green del “Marco Simone Golf & Country Club” di Guidonia Monticello (22 km da Roma ) l’evento sportivo dell’anno: la “Ryder Cup”, la più importante e prestigiosa manifestazione di golf del pianeta. È la sfida n.44 tra Europa e Stati Uniti. Sul green i migliori giocatori del mondo. È appena la terza volta che la Ryder Cup – fondata nel 1927 – si gioca sul Continente dopo Spagna (1997) e Francia (2018).

Torneo di tre giorni

Dopo la cerimonia di apertura (giovedi 28, ore 16) inizia venerdì il torneo: tre giorni di gare con un cast mai così ricco: dietro al numero 1 – lo statunitense del New Jersey Scottle Scheffer, 27 anni, erede del leggendario Tiger Woods – saranno in campo 15 dei primi 16 del ranking mondiale. Una autentica parata di stelle. Ecco il calendario. Venerdì – Ore 7,35 prima giornata (foursome e fourball). Sabato – Ore 7,35. Ancora foursome (gara a squadre di 2 giocatori) e fourballs (quattro palle a ogni buca, una palla a testa). Domenica 1 ottobre – Ore 11,35 (12 match singoli).

Il team Europa

Il capitano Luke Donald, 45 anni , “mezzo scozzese” (parole sue) guida un team di 12 campioni: cinque inglesi (Capitano compreso), due irlandesi. E un giocatore in rappresentanza di Svezia, Danimarca, Scozia,Norvegia, Austria, Spagna. Una squadra competitiva con autentici campioni come il nord irlandese Macllroy (n.2 del ranking ) o lo spagnolo Rahm (n.3). Nessun azzurro in gara ma i fratelli Edoardo e Francesco Molinari sono i vice capitani del team europeo. Dopo 43 edizioni guidano gli Stati Uniti 28-15.

Attesi 50.000 tifosi al giorno

Sono stati distribuiti biglietti in 85 Paesi ( biglietti esauriti). Attese 50.000 persone al giorno. La Ryder Cup sarà trasmessa in 201 Nazioni. Il torneo sarà ripreso con oltre 80 telecamere sparse lungo le 18 buche per la produzione del segnale internazionale. È il caso di ricordare che il golf è uno degli sport più diffusi al mondo. Lo si gioca ovunque, in tutti i continenti. Il torneo viene disputato ogni 3 anni e l’edizione 2023 rappresenta una prima volta assoluta per l’Italia da cui ci si augurano grandi benefici. Ha detto Franco Chimenti, il presidente della Federazione italiana golf :” La Ryder Cup contribuirà a rendere sempre più popolare il golf in Italia e lascerà una legacy non solo a livello sportivo ma infrastrutturale. Per non parlare dei flussi turistici”. Splendido il green di 150 ettari con 27 buche spettacolari tutte intorno al castello medioevale della omonima frazione di Guidonia. Sono state predisposte dirette video da 170 Paesi per 1 miliardo di persone collegate da tutto il mondo.

Dove in Tv

Il torneo sarà in diretta SKY e in streaming su NOW.